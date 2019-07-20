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Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО

16:30
Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО - фото 1
Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО

Посольство РФ в Лондоне случайно признало очевидный факт: Крым – это Украина. Как так получилось?

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Началось все с попытки раскритиковать американцев.

"Под давлением Вашингтона, который преследует свои геополитические цели, страны НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более 700 миллиардов долларов, в общей сложности НАТО - около 1 триллиона долларов, а расходы России, напротив, составили менее 50 миллиардов долларов". – написали русские "дипломаты" в Twitter.

Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО - фото 184574

И выложили этот "мем".

Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО - фото 184572

Сама картинка так себе, а вот границы на ней правильныt: Крым там помечен украинской территорией.

Наш МИД не мог пройти мимj и выразил свою благодарность:

"Спасибо вам за признание очевидного. Надеемся, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру".

Посольство РФ признало Крым Украиной - ФОТО - фото 184573

Напомним, намедни рунет ошарашил слух: Брэдли Купер бросил русскую модель Ирину Шейк и ушел к леди Гаге. Аккаунт певицы мигом начали кошмарить комментаторы из РФ. Исключением не стал и МИД России.

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