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МИД РФ ищет любви у Леди Гаги – ФОТОФАКТ

12:39
МИД РФ ищет любви у Леди Гаги – ФОТОФАКТ - фото 1
МИД РФ ищет любви у Леди Гаги – ФОТОФАКТ

Намедни рунет ошарашил слух: Брэдли Купер бросил русскую модель Ирину Шейк и ушел к леди Гаге. Аккаунт певицы мигом начали кошмарить комментаторы из РФ. Исключением не стал и МИД России.

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Официальный аккаунт ведомства mid.rus нежданно решил поискать любви в сети.

"Познакомимся для длительных отношений", - написал МИД РФ в Instagram певицы.

МИД РФ ищет любви у Леди Гаги – ФОТОФАКТ - фото 184441

Что это? Предложение выступить на кооперативе Путина? Или поиск любви? Сложно сказать. Раньше мы думали, что МИД РФ специализируется лишь на наркотиках, да оправдании гопничества на международной арене. А тут на тебе. "Любовью запахло!". А пока что русские продолжают писать "Гагу в Гаагу!". Может быть вскоре в Гаагу поедет кто-нибудь другой?

Напомним, появились интересные подробности личной жизни Марии Захаровой.. Оказывается, она упорно ходит заниматься к красавцу-стриптизеру в спортзал.

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