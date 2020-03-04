Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

Деньги Азарова в ЕС будут разблокированы

В среду, 4 марта, европейские дипломаты приняли принципиальное решение вычеркнуть проворовавшихся чинуш времен Януковича из санкционного списка ЕС.

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого будут разморожены.

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продлить на 12 месяцев для Януковича и восьми других экс-чиновников. И на шесть месяцев - для его сына Александра", - отметил журналист.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

О намерениях снять ограничения на использование украденных из бюджета Украины денег для Азарова и Ставицкого было известно еще в конце января. Впрочем, никто из украинских власть имущих на такую позицию европейских дипломатов эффективно не реагировал.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба тогда рассказывал о том, что "Киев не видит сигналов" о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича. Как оказалось, сигналы были успешно не замечены, а выведенные преступниками из нашего бюджета деньги теперь могут окончательно "уплыть" от Украины.