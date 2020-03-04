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Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

12:40
Деньги Азарова в ЕС будут разблокированы - фото 1
Деньги Азарова в ЕС будут разблокированы

В среду, 4 марта, европейские дипломаты приняли принципиальное решение вычеркнуть проворовавшихся чинуш времен Януковича из санкционного списка ЕС.

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого будут разморожены.

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Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продлить на 12 месяцев для Януковича и восьми других экс-чиновников. И на шесть месяцев - для его сына Александра", - отметил журналист.

О намерениях снять ограничения на использование украденных из бюджета Украины денег для Азарова и Ставицкого было известно еще в конце января. Впрочем, никто из украинских власть имущих на такую позицию европейских дипломатов эффективно не реагировал.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба тогда рассказывал о том, что "Киев не видит сигналов" о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича. Как оказалось, сигналы были успешно не замечены, а выведенные преступниками из нашего бюджета деньги теперь могут окончательно "уплыть" от Украины.

 

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