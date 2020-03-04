Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого
В среду, 4 марта, европейские дипломаты приняли принципиальное решение вычеркнуть проворовавшихся чинуш времен Януковича из санкционного списка ЕС.
Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого будут разморожены.
Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продлить на 12 месяцев для Януковича и восьми других экс-чиновников. И на шесть месяцев - для его сына Александра", - отметил журналист.
О намерениях снять ограничения на использование украденных из бюджета Украины денег для Азарова и Ставицкого было известно еще в конце января. Впрочем, никто из украинских власть имущих на такую позицию европейских дипломатов эффективно не реагировал.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба тогда рассказывал о том, что "Киев не видит сигналов" о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича. Как оказалось, сигналы были успешно не замечены, а выведенные преступниками из нашего бюджета деньги теперь могут окончательно "уплыть" от Украины.