Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ

Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ

Кризисы, вызванные пандемией коронавируса, буду ощущаться еще многие десятилетия.

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Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Пандемия все еще распространяется Мы знаем, что пандемия - это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический кризис, социальный кризис и во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощущаться в течение десятилетий", - отметил чиновник.

Напомним, что…

Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. В частности, 75% новых случае заражения коронавирусом были зарегистрированы на американском континенте и Южной Азии; кроме того значительный прирост больных наблюдается в некоторых районах Восточной Европы и Центральной Азии.

На данный момент ученые многих стран мира продолжают биться над созданием вакцины от COVID-19. Однако даже в случае успеха коронавирус вряд ли исчезнет насовсем. Проще говоря, эта инфекция может стать эндемической и остаться с человечеством навсегда.