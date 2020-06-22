Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ
Кризисы, вызванные пандемией коронавируса, буду ощущаться еще многие десятилетия.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.
"Пандемия все еще распространяется Мы знаем, что пандемия - это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический кризис, социальный кризис и во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощущаться в течение десятилетий", - отметил чиновник.
Напомним, что…
Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. В частности, 75% новых случае заражения коронавирусом были зарегистрированы на американском континенте и Южной Азии; кроме того значительный прирост больных наблюдается в некоторых районах Восточной Европы и Центральной Азии.
На данный момент ученые многих стран мира продолжают биться над созданием вакцины от COVID-19. Однако даже в случае успеха коронавирус вряд ли исчезнет насовсем. Проще говоря, эта инфекция может стать эндемической и остаться с человечеством навсегда.