ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии

ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии – СМИ

Государственное предприятие "Антонов" обвинило "Укроборонпром" в препятствии своей работе и проведении "агрессивной политики" в авиационной отрасли и .

Об этом сообщает Без Табу со ссылкой на открытое заявлении ГП "Антонов".

"За пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется", - говорится в документе.

Как уточняет пресс-служба "Антонова", результаты работы комиссии Укроборонпрома "являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности предприятия".

По мнению компании, госконцерн намеренно тормозит утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его работы за 2018 год.

Заявление ДП "Антонов":

Что было ранее?

Заявление о давлении на ГП "Антонов" совпало по времени с увольнением директора предприятия Александра Донца.

Александр Донец

Комиссия "Укроборонпрома" обвинила прошлое руководство корпорации в "неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности" и злоупотреблениях, "которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины".