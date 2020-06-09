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ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии

17:15
ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии – СМИ - фото 1
ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии – СМИ

Государственное предприятие "Антонов" обвинило "Укроборонпром" в препятствии своей работе и проведении "агрессивной политики" в авиационной отрасли и .

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Об этом сообщает Без Табу со ссылкой на открытое заявлении ГП "Антонов".

"За пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется", - говорится в документе.

Как уточняет пресс-служба "Антонова", результаты работы комиссии Укроборонпрома "являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности предприятия".

По мнению компании, госконцерн намеренно тормозит утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его работы за 2018 год.

Заявление ДП "Антонов":

Что было ранее?

Заявление о давлении на ГП "Антонов" совпало по времени с увольнением директора предприятия Александра Донца.

ГП 'Антонов' обвинил Укроборонпром в агрессии - фото 201195

Александр Донец

Комиссия "Укроборонпрома" обвинила прошлое руководство корпорации в "неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности" и злоупотреблениях, "которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины".

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Антонов Укроборонпром авиация Новости Украина
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