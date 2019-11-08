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После "драки с Бакановым" Зеленский уволил своего крымского соседа из СБУ

17:00
Бухарева наградили пожизненной пенсией за заслуги перед Зеленским - фото 1
Бухарева наградили пожизненной пенсией за заслуги перед Зеленским

В пятницу, 8 ноября, президент Владимир Зеленский решил наконец-то исправить свою ошибку и отправить Владислава Бухарева подальше от работы в спецслужбе.

Исходя из того, что сам деятель является его соседом, а жена бывшего разведчика крапает сценарии для "квартала", без преференций гарант соратника не оставил.

Зеленский уволил главразведчика Украины. У него медаль ФСБ

На официальном сайте президента сегодня опубликовали указ об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

По неофициальным данным, с увольнением зашкваренного и награжденного ФСБ персонажа может быть связан его конфликт с председателем службы Иваном Бакановым, в ходе которого разбирательство якобы дошло до рукоприкладства.

Впрочем, в качестве извинений за снятия с потоков Зеленский незаслуженно присвоил Бухареву звание генерал-полковника, которое подразумевает пожизненное выделение пенсии и обслуживание государственной дачи.

Другими указами президент снес с постов других замов Баканова Вадима Пояркова и Анатолия Дублика.

Что именно происходит в верхушке СБУ, неизвестно, но, судя по всему, в Зе команде происходит масштабный передел влияния, который как раз и отражается на кадровых рокировках.

Напомним, в 2014-м Бухарев был избран нардепом ВРУ 8-го созыва. С 11 июня 2019 он стал главой внешней разведки СБУ. Но тогда не обошлось без скандала. Кам оказалось, у главразведчика страны имеется медаль ФСБ "За боевое содружество". Однако Бухарев оправдался, заявив, что данную награду он получил за "участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу." Позже об этой истории благополучно забыли.

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Владимир Зеленский Иван Баканов СБУ увольнение разведка Новости Украина
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