Зеленский уволил главразведчика Украины. У него медаль ФСБ

Зеленский уволил главного разведчика Украины. У него медаль ФСБ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и назначил его на новую должность.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки", - сказано в указе об отставке.

Однако просидел генерал без работы недолго.

Уже следующим указом президент назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Для справки

Владислав Бухарев (род. 1969 г.) – украинский политический деятель, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 80-х-нач. 90-х гг. окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи. В 1992 – 2007 гг. работал в СБУ.

Владислав Бухарев

С 2007 г. начальник налоговой милиции, начальник налоговой милиции, однако на посту проработал всего три года и в 2010 г. ушел на пенсию. В 2014 г. вернулся в СБУ и занял кресло первого зама главы службы.

В октябре 2014 г. избран нардепом ВРУ 8-го созыва. С 11 июня 2019 г. глава внешней разведки СБУ. Но тогда не обошлось без скандала. Кам оказалось, у главразведчика страны имеется медаль ФСБ "За боевое содружество". Однако Бухарев оправдался, заявив, что данную награду он получил за "участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу." Позже об этой истории благополучно забыли.

11 сентября 2019 г. назначен начальником Главного управления по борьбе с коррупцией.

Напомним, главный зам Рябошапки лишился работы.