Посібниця терористів Поклонська стала послом в Кабо-Верде

Дивне диво - намахана стала послицею / РІА "Новості"

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення громадянки України та посібниці терористів Наталі Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.

«Я дуже рада призначенням. Я чекала це призначення. Мені подобається ця робота. Я вдячна президенту, що він довірив мені таку відповідальну ділянку роботи. Збулася моя мрія про дипломатичній роботі», - заявила Поклонська.

Вона додала, що вже пройшла стажування в російському МЗС і курси в дипломатичній академії, а також зібрала всю інформацію про Кабо-Верде. Зрадниця не деталізувала, де сме шукала інформацію, але, схоже, що у Вікіпедії.

Наталя Поклонська була активним учасником окупації Криму росіянами та одним з облич "руської вєсни". Державна зрадниця та посібниця терористів згодом потрапила під санкції України та ЄС, а ще - стала депутатом Держдуми Росії.

Тоді ж з'ясувалося, що вона не сповна розуму - Поклонська виявилася недалекою прихільницею російського царя Ніколая Другого, а також є адептом секти "царебожників".

Призначення громадянки України на пост російського посла спровокує великий дипломатичний скандал, адже на Поклонську на батьківщині заведені кримінальні справи й вона під санкціями. Щоправда, тут є питання й до України - за 7 років з моменту державної зради крапку у справі Поклонської досі нема, а тому для Кабо-Верде нема підстав відмовити терористам.

В будь-якому разі варто очікувати загострення великої дипломатичної війни.