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Португалія послаблює карантин

09:17
У Ліссабоні найгірше вже позаду - фото 1
У Ліссабоні найгірше вже позаду / Піксабей

Уряд Португалії наступного тижня планує надалі послабити чинні в країні карантинні обмеження на тлі поліпшення епідеміологічної ситуації.

Португалія була серед найбільш постраждалих унаслідок пандемії країн світу у січні 2021 року, за декілька тижнів після скасування локдауну на Різдво. Але поширення пандемії коронавірусу в країні сповільнилося внаслідок запровадження суворого локдауну того ж місяця. Влада країни почала поступово послаблювати карантинні обмеження шість тижнів тому.

З наступного понеділка в Португалії готуються скасувати обмеження щодо роботи ресторанів та кафе, дозволити проводити великі заходи у приміщеннях та на свіжому повітрі, хоча і з певними обмеженнями, та збільшити кількість людей, які можуть відвідувати весілля та хрещення.

Правила щодо дотримання соціальної дистанції та носіння захисних масок залишаться чинними.

Кампанія вакцинації від COVID-19 у Португалії набирає обертів. Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що очікує у вівторок досягти позначки у 3 мільйони введених доз. Усім людям старше 60-ти років передбачається завершити щеплення до 23 травня.

Повідомлялося, впродовж минулої доби у Португалії не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19.

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Португалия Локдаун Пандемия коронавируса Новини Мир
Укрінформ
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