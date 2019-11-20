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Портнов vs "Схемы": Совет по защите свободы слова вынес вердикт

14:00
Портнов vs "Схемы": Совет по защите свободы слова вынес вердикт - фото 1
Портнов vs "Схемы": Совет по защите свободы слова вынес вердикт

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте Украины осудил действия Андрея Портнова в отношении расследователей "Схем".

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявление Совета.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - заявили в Совете и попросили Портнова не пользоваться журналистской "корочкой".

"Мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - отметили сотрудника учреждения.

Напомним, что ранее между Андреем Портновым и "Радио Свобода" разгорелся нешуточный конфликт. Заметив за собой слежку журналистов, экс-соратник Януковича решил отомстить и слил в Telegram личные данные водителя СМИ.

У "РС" восприняли этот шаг как угрозу и написали заявление в полицию.

В свою очередь Андрей Портнов обратился за помощью с Офис Президента Украины. У Зеленского выслушали политика и пообещали рассмотрение его жалобы Советом по защите свободы слова и прав журналистов.

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Андрей Портнов Офис Президента Новости Украина
Громадське
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