Портнов пожаловался в Офис Президента. Известно на что

Портнов пожаловался в Офис Президента. Известно на что

Экс-соратник Януковича Андрей Портнов пожаловался в ОПУ на журналистов "Схем".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис Президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода". Конфликтная ситуация между ним и работниками "Радио Свобода" на днях обсуждалась на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте. По словам Андрея Портнова, именно поэтому он решил также обратиться в Офис Президента и Совету с просьбой принять во внимание его аргументы", - заявили в ОП и подчеркнули, что "услышали" Портнова.

"В Офисе Президента приняли к сведению аргументы Андрея Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта", - подчеркнула пресс-служба президента.

Напомним, что ранее между Андреем Портновым и "Радио Свобода" разгорелся нешуточный конфликт. Заметив за собой слежку журналистов, экс-соратник Януковича решил отомстить и слил в Telegram личные данные водителя СМИ.

У "РС" восприняли этот шаг как угрозу и написали заявление в полицию.

Напомним, жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь.