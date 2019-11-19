Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ

10:11
Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ - фото 1
Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ

Экс-соратник Януковича Андрей Портнов пытается пролоббировать возвращение пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

"В****бу!" Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, Портнов поспособствовал тому, чтобы Нацполиция переквалифицировала дело о стрельбе у здания McDonalds (произошла в мае 2011 г. в ценре Киева) с "Хулиганства" на "нанесениие легких телесных повреждений". Позже глава ГПУ Руслан Рябошапка все же вернул старую квалификацию преступления, что в свою очередь не понравилось Портнову, который начал информкампанию против генпрокурора.

Для справки

Анатолий Шарий (род. 1978 г.) – пророссийский блогер и пропагандист. В 2011 г в самом центре Киева устроил стрельбу из травматического пистолета; пострадавший мужчина получил ранения в ногу и в живот.

В 2012 г. был объявлен во всеукраинский розыск. В этом же году Шарий попросил политического убежища в Евросоюзе, где и проживает в последние годы. В 2019 г. создал и зарегистрировал свою партию ("Партия Шария"), которая приняла участие в выборах в Раду, но особых успехов у избирателя так и не снискала.

Напомним, Портнов пожаловался в Офис Президента. Известно на что.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Анатолий Шарий Андрей Портнов Руслан Рябошапка Новости Украина
Новое время
powered by lun.ua
Другое на тему
"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко - фото 1
"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко
11:57
Слуга народа снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие - фото 1
"Слуга народа" снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие
11:36
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ - фото 1
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ
10:41
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
17 ноября, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...