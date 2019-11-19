Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ

Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ

Экс-соратник Януковича Андрей Портнов пытается пролоббировать возвращение пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, Портнов поспособствовал тому, чтобы Нацполиция переквалифицировала дело о стрельбе у здания McDonalds (произошла в мае 2011 г. в ценре Киева) с "Хулиганства" на "нанесениие легких телесных повреждений". Позже глава ГПУ Руслан Рябошапка все же вернул старую квалификацию преступления, что в свою очередь не понравилось Портнову, который начал информкампанию против генпрокурора.

Для справки

Анатолий Шарий (род. 1978 г.) – пророссийский блогер и пропагандист. В 2011 г в самом центре Киева устроил стрельбу из травматического пистолета; пострадавший мужчина получил ранения в ногу и в живот.

В 2012 г. был объявлен во всеукраинский розыск. В этом же году Шарий попросил политического убежища в Евросоюзе, где и проживает в последние годы. В 2019 г. создал и зарегистрировал свою партию ("Партия Шария"), которая приняла участие в выборах в Раду, но особых успехов у избирателя так и не снискала.

Напомним, Портнов пожаловался в Офис Президента. Известно на что.