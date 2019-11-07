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Полиция взялась за Андрея Портнова. Известно почему

11:42
Полиция взялась за Андрея Портнова. Известно почему - фото 1
Полиция взялась за Андрея Портнова. Известно почему

Полиция открыла дело на Андрея Портнова из-за жалоб журналистов "Радио Свобода".

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Об этом сообщает пресс-служба НП.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что ранее между Андреем Портновым и "Радио Свобода" разгорелся нешуточный конфликт. Заметив за собой слежку журналистов, экс-соратник Януковича решил отомстить и слил в Telegram личные данные водителя СМИ.

У "РС" восприняли этот шаг как угрозу и написали заявление в полицию.

Ранее мы писали: Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

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Андрей Портнов СМИ полиция Новости Украина
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