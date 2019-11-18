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"В****бу!" Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим

16:30
"В****бу!" Портнов регулярно угрожал прокурорам - фото 1
"В****бу!" Портнов регулярно угрожал прокурорам

Экс-соратник Януковича Андрей Портнов регулярно угрожал прокурорам, которые вели расследования против него.

Полиция взялась за Андрея Портнова. Известно почему

Об этом сообщает "Слідство інфо".

По данным СМИ, начиная с 2017 г. юрист перманентно отправлял сотрудникам ГПУ сообщения довольно грубого содержания. В частности, досталось сотруднику прокуратуры Александру Божко, экс-следователю по делу Майдана Сергею Горбатюку и еще одному, неназванному работнику Генпрокуратуры.

Угрозы Александру Божко

По словам правоохранителя, Портнов вышел на него практически сразу после попытки связаться с одним из свидетелей по одному из дел. Вот что Божко получил в свой адрес.

(здесь и дальше орфография автора сохранена)

"Здравствуйте. Вижу, вы слишком активен. Воспитательные меры придется принять. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок дерьма. С уважением, Портнов".

'В****бу!' Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим - фото 191461

В 2019 г., после очередного заседания по делу Портнова, Божко получил еще одно сообщение.

"В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала".

'В****бу!' Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим - фото 191462

А потом еще одно.

"П...р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы... ть тебя, животное недов...ное, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов".

'В****бу!' Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим - фото 191463

Угрозы Сергею Горбатюку

Горбатюк, как и Божко, также получил нелестный отзыв о своей работе.

"Я тебя в клетке возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко", - написал экс-соратник Януковича.

'В****бу!' Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим - фото 191464

Однако Горбатюк таких вольностей терпеть не стал и написал заявлению в полицию, которая на данный момент не предприняла никаких шагов.

А что говорит сам Портнов?

Андрей Портнов ничего отрицать не стал и фактически признал факт давления на правоохранителей.

'В****бу!' Портнов регулярно угрожал прокурорам и доволен этим - фото 191460

" Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником (речь о Божко - прим. ред.) , наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки с единственным исключением - прошу генерального прокурора распространить ее и на себя", - написал юрист в Telegram.

Напомним, жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь.

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Андрей Портнов Сергей Горбатюк ГПУ Угрозы Новости Украина
"Слідство інфо"
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