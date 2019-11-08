Полиция открыла дело против "Схем" из-за "ущемления прав" Портнова

Портнов пытается надавить на журналистов

Ярый сепар, любитель России и пособник Яныка Андрей Портнов так обиделся на журналистов, что решил состряпать на них фейковое уголовное дело. При этом ещё и сам нарушил закон.

В четверг, 7 ноября, копы зарегистрировали уголовное производство, открытое после кляузы отлично себя чувствующего в Украине соратника Богдана.

К копам Портнов пошёл якобы в ответ на заявление журналистов, которые возмутились публикацией их конфиденциальных данных бывшим заместителем главы АП времён Януковича.

После того, как полицейские возбудились против него по статье 171 и части первой 345-1 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении журналиста", Портнов написал о готовящемся заявлении против журналистов:

"Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовное производство в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности".

Только вот в частную жизнь Портнова никто не вмешивался. Во-первых, в законе сказано, что для нарушения этого пункта нужно собирать и распространять конфиденциальную информацию, а работа журналистов на это никак не тянет.

А вот сам Портнов, публикуя данные работников СМИ явно совершил преступление.

Более того, откровенно антиукраинский деятель решил прикинуться журналистом канала "112.Украина".