война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Porsche нанесла удар по украинским мажорам

Вчера, 21:40
Машины Porsche оказались потенциально небезопасными - фото 1
Машины Porsche оказались потенциально небезопасными

В четверг, 4 июля, официальный импортер элитных авто компании Porsche объявил об отзыве 1300 машин модели Panamera и Cayenne в Украине.

Крупнейший немецкий производитель элитных авто, ценник на которые в нашей стране стартует с 2,5 миллиона гривен, объявил об отзыве нескольких сотен тысяч машин по всему миру.

Илон Маск кое-что даст Украине – ВИДЕО

Как оказалось, конструкторы выпущенных с заводов с 2010 по 2016 годы "Панамер" и произведенных с 2002 по 2010 год "Кайенов" допустили ошибку. Пластиковые втулки коробок передач, на которых сэкономили в "Порше", как оказалось, могут привести к откатыванию припаркованных машин. Хрупкие детали способны отсоединиться от транмиссии, поэтому положение P не означает, что элитное авто припарковано по-настоящему.

положении P, при неактивированном стояночном тормозе, сохранение на месте транспортного средства не гарантировано, что может привести к аварии, - отметили официальные продавцы Porsche в Украине. - Владельцы авто могут продолжать использовать свои транспортные средства, но чтобы предотвратить неожиданный откат машин, им нужно всегда применять стояночный тормоз".

Теперь же, с начала сентября, катающихся на "Порше" мажоров будут приглашать в официальные центры для замены деталей.

В целом, ситуация с дорогущими тачками получилась весьма неудобной для производителя, но очень удобной для украинских владельцев машин этой марки. Любящие традиционно побухать и кататься по городам хозяева жизни теперь получили возможность заявлять в судах, что "авто ехало из-за поломки".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
авто завод Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана - фото 1
Назначение заместителя Луценко продавил глава АП Андрей Богдан
Вчера, 19:40
Владимира Цемаха вывезли в Киев из глубокого тыла "ДНР" - фото 1
Украинский спецназ захватил в "ДНР" топового "офицера"-террориста и свидетеля по делу MH17
Вчера, 17:00
В Верховную Раду проходят только пять партий - фото 1
Социологи подвезли новые рейтинги: какие партии проходят в Раду
Вчера, 15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...