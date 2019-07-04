Porsche нанесла удар по украинским мажорам

Машины Porsche оказались потенциально небезопасными

В четверг, 4 июля, официальный импортер элитных авто компании Porsche объявил об отзыве 1300 машин модели Panamera и Cayenne в Украине.

Крупнейший немецкий производитель элитных авто, ценник на которые в нашей стране стартует с 2,5 миллиона гривен, объявил об отзыве нескольких сотен тысяч машин по всему миру.

Как оказалось, конструкторы выпущенных с заводов с 2010 по 2016 годы "Панамер" и произведенных с 2002 по 2010 год "Кайенов" допустили ошибку. Пластиковые втулки коробок передач, на которых сэкономили в "Порше", как оказалось, могут привести к откатыванию припаркованных машин. Хрупкие детали способны отсоединиться от транмиссии, поэтому положение P не означает, что элитное авто припарковано по-настоящему.

"В положении P, при неактивированном стояночном тормозе, сохранение на месте транспортного средства не гарантировано, что может привести к аварии, - отметили официальные продавцы Porsche в Украине. - Владельцы авто могут продолжать использовать свои транспортные средства, но чтобы предотвратить неожиданный откат машин, им нужно всегда применять стояночный тормоз".

Теперь же, с начала сентября, катающихся на "Порше" мажоров будут приглашать в официальные центры для замены деталей.

В целом, ситуация с дорогущими тачками получилась весьма неудобной для производителя, но очень удобной для украинских владельцев машин этой марки. Любящие традиционно побухать и кататься по городам хозяева жизни теперь получили возможность заявлять в судах, что "авто ехало из-за поломки".