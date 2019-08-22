Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР

Порошенко ждут в ГБР

В четверг, 22 августа, в государственном бюро расследований подтвердили информацию о том, что правоохранители намерены еще раз пообщаться с бывшим главой государства по поводу одного из уголовных дел, которые на него штампуют силами Портнова и Трубы.

Само собой, о своей микропобеде первоначально объявил вернувшийся в страну после поражения Порошенко экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, который так ненавидит бывшего президента за Майдан и все проукраинское.

И только лишь после деятеля информацию о допросе официально подтвердили в ГБР.

В комменатрии изданию "Украинская правда" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила о том, что не может разглашать подробности дела, но сказала, что Порошенко ждут на допросе 3 сентября.

Сам же Портнов уже празднует, поскольку в случае неявки, как он сам утверждает, экс-президента будут доставлять в ГБР принудительно.

Как известно, 12 августа Порошенко приходил на допрос в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, допрос Порошенко длился два часа. Труба также заявил, что следующий допрос, возможно, будет проведен с применением полиграфа.

В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацком". После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.