День Независимости 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе Партия Слуга народа

Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР

15:00
Порошенко ждут в ГБР - фото 1
Порошенко ждут в ГБР

В четверг, 22 августа, в государственном бюро расследований подтвердили информацию о том, что правоохранители намерены еще раз пообщаться с бывшим главой государства по поводу одного из уголовных дел, которые на него штампуют силами Портнова и Трубы.

Само собой, о своей микропобеде первоначально объявил вернувшийся в страну после поражения Порошенко экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, который так ненавидит бывшего президента за Майдан и все проукраинское.

Суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе

И только лишь после деятеля информацию о допросе официально подтвердили в ГБР.

В комменатрии изданию "Украинская правда" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила о том, что не может разглашать подробности дела, но сказала, что Порошенко ждут на допросе 3 сентября.

Сам же Портнов уже празднует, поскольку в случае неявки, как он сам утверждает, экс-президента будут доставлять в ГБР принудительно.

Как известно, 12 августа Порошенко приходил на допрос в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, допрос Порошенко длился два часа. Труба также заявил, что следующий допрос, возможно, будет проведен с применением полиграфа.

В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацком". После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Петр Порошенко Андрей Портнов уголовное дело допрос Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Слуги народа" обвиняют в победах России украинскую общественность - фото 1
Сделали это вместе: в "Слуге народа" обвинили украинцев в провале международной политики
11:00
Зеленскому приготовили новое испытание - фото 1
Цугцванг для Зеленского: Россия приготовила Киеву новую ловушку
08:00
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 1
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...