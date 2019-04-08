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Порошенко вызвал Зеленского: новые МЕМЫ

09:30
Порошенко vs Зеленский: новые МЕМЫ - фото 1
Порошенко vs Зеленский: новые МЕМЫ

Петр Порошенко решил не лезть за словом в карман и попер в наступление. Сеть просто в восторге! И снова взорвалась мемами. Как всегда собрали для вас лучшие из них.

Итак, "мочевые дебаты" завершились.

По и Зе сдали анализы: самые яркие МЕМЫ
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Но битва требовала продолжения. И вот, осмелевший Порошенко бросил вызов Зе. Наверняка у него есть крупный козырь в рукаве. Очень крупный.

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Некоторые отметили символизм в совпадении дат дебатов и премьерой "Игры престолов".
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Лысый из Brazzers уже в предвкушении.
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А вот Зеленский пока никак не может решиться.
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Все ждет сигнала.
Порошенко вызвал Зеленского: новые МЕМЫ - фото 178973

 

Хотя анонс концерта уже сделан.

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И вот, конкурсанты уже собрались.
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Юмор против пафоса, комик против прожженного интригана и политика. Кто кого ? Покажет будущее.
Напомним, вечером 3 апреля Команда Зе пошла в массированное наступление: Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В шоке были все: мы, страна, президент и весь интернет. Во что это вылилось? В шутки и мемчики, конечно. Вот лучшие из них.
 
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Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы президента 2019 дебаты Новости Украина
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