Порошенко вызвал Зеленского: новые МЕМЫ

Порошенко vs Зеленский: новые МЕМЫ

Петр Порошенко решил не лезть за словом в карман и попер в наступление. Сеть просто в восторге! И снова взорвалась мемами. Как всегда собрали для вас лучшие из них.

Итак, "мочевые дебаты" завершились.

Но битва требовала продолжения. И вот, осмелевший Порошенко бросил вызов Зе. Наверняка у него есть крупный козырь в рукаве. Очень крупный.

Некоторые отметили символизм в совпадении дат дебатов и премьерой "Игры престолов".

Лысый из Brazzers уже в предвкушении. А вот Зеленский пока никак не может решиться. Все ждет сигнала.

Хотя анонс концерта уже сделан.

И вот, конкурсанты уже собрались.