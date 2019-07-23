Порошенко вызвали на допрос. Опять

Порошенко выщвали в ГБР. Опять

Петра Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - кратко заявили в ГБР.

А вот экс-соратник Януковича Андрей Портнов дал более подробную информацию.

"Уважаемые друзья, СМИ уже несколько раз сообщили, что на послезавтра, 25 июля, Порошенко вызван на допрос по делу об отмывании через офшоры украденных у государства средств и активов. Но нигде не указано время допроса, чтобы благодарные граждане смогли встретить фигуранта возле входа в ГБР. Сообщаю, что допрос состоится в 15:30. Не благодарите", - написал он в Facebook.

А вот явится ли в ГБР бывший президент - другой вопрос. Ранее он не откликнулся на приглашение, аргументировав свой поступок делами в Страсбурге и заявлением об отсутствии повестки от ГБР.

Ведомство Трубы само собой утверждало обратное, мол, повестка была.

Отметим, что ГБР возбудило около пяти дел против Петра Порошенко … по иску сторонника Януковича Андрея Портнова.

Свои виды на экс-гаранта есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.