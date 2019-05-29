Порошенко "вынес" стулья из АП. Теперь они у него в офисе - ФОТО

Порошенко "вынес" стулья из АП. Теперь они у него в офисе

Намедни глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Петра Порошенко в исчезновении мониторов с ситуационной комнаты АП. Как оказалось, одной лишь техникой команда экс-гаранта не ограничилась. Бывшему президенту очень приглянулись стулья….

Об этом сообщает журналист Денис Гороховский.

"По удивительному стечению обстоятельств, стулья, которые ранее находились в Администрации президента Украины, один в один похожи на стулья, которые появились в новом офисе Петра Порошенко. Магия, не иначе”, - написал работник СМИ.

И приложил вот это фото.

Напомним, во вторник, 29 мая, глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Порошенко в воровстве мониторов из ситуационной комнаты АП. Этим делом заинтересовалось ГБР.