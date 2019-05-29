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Порошенко "вынес" стулья из АП. Теперь они у него в офисе - ФОТО

19:30
Порошенко "вынес" стулья из АП. Теперь они у него в офисе - фото 1
Порошенко "вынес" стулья из АП. Теперь они у него в офисе

Намедни глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Петра Порошенко в исчезновении мониторов с ситуационной комнаты АП. Как оказалось, одной лишь техникой команда экс-гаранта не ограничилась. Бывшему президенту очень приглянулись стулья….

Из Администрации гаранта "украли" мониторы – ВИДЕО

Об этом сообщает журналист Денис Гороховский.

"По удивительному стечению обстоятельств, стулья, которые ранее находились в Администрации президента Украины, один в один похожи на стулья, которые появились в новом офисе Петра Порошенко. Магия, не иначе”, - написал работник СМИ.

И приложил вот это фото.

Порошенко 'вынес' стулья из АП. Теперь они у него в офисе - ФОТО - фото 181818
Напомним, во вторник, 29 мая, глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Порошенко в воровстве мониторов из ситуационной комнаты АП. Этим делом заинтересовалось ГБР.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственные теруправления ГБР города Киева начали досудебное расследование касательно возможной потери служебными лицами Администрации президента Украины материальных носителей, на которых размещена секретная информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая за собой тяжкие последствия)", - сказано в заявлении учреждения.

Отметим, что представители экс-президента Петра Порошенко отрицают всякие обвинения, утверждая будто бы техника с секретной информацией....пребывала в аренде. Документы (договора сделки т.е. – прим. ред) в подтверждение столь сомнительной защиты так никто и не предоставил.

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Петр Порошенко Администрация Президента БПП / Солидарность Новости Украина
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