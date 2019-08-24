Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО

Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали

В субботу, 24 августа, пятый президент Украины Петр Порошенко пропустил два мероприятия – Зе парад и Марш защитников. Однако вскоре он все же решил показать себя и явиться на встречу экс-гарантов в Мариинском дворце.

Об этом сообщает Громадське.

Три президента на Зе-параде

По данным СМИ, глава "ЕС" присоединился к празднованию Дня Независимости почти сразу после "Шествия Достоинства". До этого он был на совместном молебне УГПЦ и ПЦУ в Софии Киевской.

Напомним, что Петр Порошенко предпочел не посещать Зе-шествие. Якобы из-за принципов.

О своем неприятии "Шествия Достоинства" пятый президент заявил сразу же после его анонса, подчеркнув, что он "лично проводил парады, а не отменял их".

24 августа Петр Порошенко дал аналогичный комментарий.

"Я с уважением и почтением отношусь к праву Президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - заявил гарант.

Напомним, в Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО.