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Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО

16:41
Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - фото 1
Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали

В субботу, 24 августа, пятый президент Украины Петр Порошенко пропустил два мероприятия – Зе парад и Марш защитников. Однако вскоре он все же решил показать себя и явиться на встречу экс-гарантов в Мариинском дворце.

Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Громадське.

Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО - фото 186479
Три президента на Зе-параде
По данным СМИ, глава "ЕС" присоединился к празднованию Дня Независимости почти сразу после "Шествия Достоинства". До этого он был на совместном молебне УГПЦ и ПЦУ в Софии Киевской.
Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО - фото 186476

Напомним, что Петр Порошенко предпочел не посещать Зе-шествие. Якобы из-за принципов.

Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО - фото 186478

О своем неприятии "Шествия Достоинства" пятый президент заявил сразу же после его анонса, подчеркнув, что он "лично проводил парады, а не отменял их".

24 августа Петр Порошенко дал аналогичный комментарий.

"Я с уважением и почтением отношусь к праву Президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - заявил гарант.

Напомним, в Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО.

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День Независимости 2019 Киев Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украина
Громадське
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