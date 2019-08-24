Порошенко встретился с Зеленским. Раскрыты детали - ФОТО
В субботу, 24 августа, пятый президент Украины Петр Порошенко пропустил два мероприятия – Зе парад и Марш защитников. Однако вскоре он все же решил показать себя и явиться на встречу экс-гарантов в Мариинском дворце.
Об этом сообщает Громадське.
Напомним, что Петр Порошенко предпочел не посещать Зе-шествие. Якобы из-за принципов.
О своем неприятии "Шествия Достоинства" пятый президент заявил сразу же после его анонса, подчеркнув, что он "лично проводил парады, а не отменял их".
24 августа Петр Порошенко дал аналогичный комментарий.
"Я с уважением и почтением отношусь к праву Президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - заявил гарант.
Напомним, в Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО.