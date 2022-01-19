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Порошенко уник арешту, суд вирішив вірити його слову

14:40
Порошенко залишиться на волі - фото 1
Порошенко залишиться на волі / УНІАН

19 січня суд з другої спроби нарешті обрав запобіжний захід для колишнього президента України Петра Порошенка, якого звинувачують в державній зраді на рівних паях з кумом Путіна Медведчуком.

Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Порошенку доведеться здати паспорт, бо слово - словом, а документ - є документ.

Під час попереднього засідання 17 січня прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 мільярда гривень.

Проте увечері в понеділок слідчому судді Олексію Соколову стало зле у залі суду – й оголошення рішення перенесли на середу, 19 січня.

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Петр Порошенко государственная измена Виктор Медведчук Новини Украина
УНІАН
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