Порошенко уник арешту, суд вирішив вірити його слову
Порошенко залишиться на волі / УНІАН
19 січня суд з другої спроби нарешті обрав запобіжний захід для колишнього президента України Петра Порошенка, якого звинувачують в державній зраді на рівних паях з кумом Путіна Медведчуком.
Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Порошенку доведеться здати паспорт, бо слово - словом, а документ - є документ.
Під час попереднього засідання 17 січня прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 мільярда гривень.
Проте увечері в понеділок слідчому судді Олексію Соколову стало зле у залі суду – й оголошення рішення перенесли на середу, 19 січня.
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