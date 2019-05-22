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Порошенко созывает БПП для предвыборного разбора полетов

18:20
Порошенко вызвал БПП на незапланированное общение - фото 1
Порошенко вызвал БПП на незапланированное общение

В пятницу, 24 мая, экс-президент Украины и лидер партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерен провести незапланированный съезд политсилы.

Как утверждает источник издания "РБК-Украина" в руководстве политической партии Петра Порошенко, съезд будет разделен на две части.

Досрочные выборы в Раду: что изменится

В ходе мероприятия пятый президент Украины собирается обсудить вопрос участия "Солидарности" во внеочередных парламентских выборах.

Скорее всего, на съезде партии будут проводить тотальный разбор полетов с выснением того, в каком составе заявляться на выборы, поскольку во многом из-за команды Порошенко, де-факто, и проиграл президентскую гонку. Кроме того, парламентские рейтинги у БПП слишком уж низкие, чтобы депутаты от этой партии могли серьезно влиять на обстановку в Раде и принятие законопроектов.

Так что чистка рядов обеспечена. И от желающих перебежать в другие партии вроде Мустафы Найема, Сергея Лещенко и Светланы Залищук, и от иных, не вписывающихся в перезапуск политсилы, деятелей.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.

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БПП / Солидарность Верховна Рада Петр Порошенко нардеп Владимир Зеленский Выборы в Раду 2019 Новости
РБК-Україна
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