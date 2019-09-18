Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР

08:40
Порошенко должен сегодня приехать в ГБР - фото 1
Порошенко должен сегодня приехать в ГБР

Детективы дружественного бывшему замглавы АП времен Януковича Андрею Портнову правоохранительного ведомства ожидают прибытия на очередной допрос экс-президента Петра Порошенко.

Каких именно дел будут касаться разговоры лидера "Европейской солидарности" со следаками, толком не смогла пояснить даже спикер ГБР Анжелика Иванова.

Портнов добился ареста крупнейшего подрядчика "Укроборонпрома"

По ее словам, допрос вряд ли связан с "делом моряков", но касается двух уголовных производств:

"Порошенко вызывают на допрос. Мне кажется, там два производства", – отметила работница ведомства, не назвав ни даты, ни времени следственных действий.

А вот кто наверняка в курсе предстоящего допроса, так это спамящий заявлениями Андрей Портнов, который хочет отомстить Порошенко за все проукраинское и Майдан.

У себя в Telegram друг Романа Трубы рассказал, что бывшего главу государства жду на допросе сегодня, а задавать вопросы следователи будут по делам о "захвате государственной власти" и "превышении служебных полномочий".

По словам руководителя бюро расследований, который является однокашником Портнова, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

Правда, подозрений экс-главе государства ни по одному из дел так и не вручили. Его пытаются таскать по допросам в качестве свидетеля.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко Андрей Портнов уголовное дело ГБР допрос Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
КСУ возглавил новый судья. Его возвысил Янукович - фото 1
КСУ возглавил новый судья: Его возвысил Янукович и унижал Кучма
Вчера, 23:00
"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит работу Кличко - фото 1
"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит Кличко
Вчера, 21:00
Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ - фото 1
Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 сентября, 11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...