Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР

Порошенко должен сегодня приехать в ГБР

Детективы дружественного бывшему замглавы АП времен Януковича Андрею Портнову правоохранительного ведомства ожидают прибытия на очередной допрос экс-президента Петра Порошенко.

Каких именно дел будут касаться разговоры лидера "Европейской солидарности" со следаками, толком не смогла пояснить даже спикер ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, допрос вряд ли связан с "делом моряков", но касается двух уголовных производств:

"Порошенко вызывают на допрос. Мне кажется, там два производства", – отметила работница ведомства, не назвав ни даты, ни времени следственных действий.

А вот кто наверняка в курсе предстоящего допроса, так это спамящий заявлениями Андрей Портнов, который хочет отомстить Порошенко за все проукраинское и Майдан.

У себя в Telegram друг Романа Трубы рассказал, что бывшего главу государства жду на допросе сегодня, а задавать вопросы следователи будут по делам о "захвате государственной власти" и "превышении служебных полномочий".

По словам руководителя бюро расследований, который является однокашником Портнова, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

Правда, подозрений экс-главе государства ни по одному из дел так и не вручили. Его пытаются таскать по допросам в качестве свидетеля.