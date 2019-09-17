Портнов добился ареста крупнейшего подрядчика "Укроборонпрома"

Печерский райсуд решил арестовать "Кузню на Рыбальском"

Проданный Сергею Тигипко Петром Порошенко завод "Кузня на Рыбальском" оказался под арестом. Он распространяется на все недвижимое имуществе и корпоративные права по решению Печерского райсуда Киева.

Во вторник, 17 сентября, об этом заявил бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который с момента возвращения в Украину стал ответственным за уголовные дела против Порошенко.

В своем паблике в Telegram злоумышленник и фигурант ряда уголовных дел, превратившийся с легкой руки телеканала "1+1" в "правозащитника", заявил о том, что решение об аресте приняли в рамках начатого по его заявлению уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов:

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода "Кузня на Рыбальском". Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий".

Как известно, крупнейший завод, который постоянно выполняет государственные заказы по оборонке, был продан в сентябре 2018-го бизнесмену Сергею Тигипко.

Впрочем, сегодняшнее решение стоит рассматривать именно как удар по бывшему собственнику предприятия в рамках глобального искового спама Портнова в ГБР.

По словам руководителя бюро расследований Романа Трубы, который является однокашником Портнова, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

Правда, подозрений экс-главе государства ни по одному из дел так и не вручили. Его пытаются таскать по допросам в качестве свидетеля.