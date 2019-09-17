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Портнов добился ареста крупнейшего подрядчика "Укроборонпрома"

15:00
Печерский райсуд решил арестовать "Кузню на Рыбальском" - фото 1
Печерский райсуд решил арестовать "Кузню на Рыбальском"

Проданный Сергею Тигипко Петром Порошенко завод "Кузня на Рыбальском" оказался под арестом. Он распространяется на все недвижимое имуществе и корпоративные права по решению Печерского райсуда Киева.

Во вторник, 17 сентября, об этом заявил бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который с момента возвращения в Украину стал ответственным за уголовные дела против Порошенко.

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В своем паблике в Telegram злоумышленник и фигурант ряда уголовных дел, превратившийся с легкой руки телеканала "1+1" в "правозащитника", заявил о том, что решение об аресте приняли в рамках начатого по его заявлению уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов:

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода "Кузня на Рыбальском". Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий".

Как известно, крупнейший завод, который постоянно выполняет государственные заказы по оборонке, был продан в сентябре 2018-го бизнесмену Сергею Тигипко.

Впрочем, сегодняшнее решение стоит рассматривать именно как удар по бывшему собственнику предприятия в рамках глобального искового спама Портнова в ГБР.

По словам руководителя бюро расследований Романа Трубы, который является однокашником Портнова, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

Правда, подозрений экс-главе государства ни по одному из дел так и не вручили. Его пытаются таскать по допросам в качестве свидетеля.

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Андрей Портнов Петр Порошенко уголовное дело завод Укроборонпром Новости Украина
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