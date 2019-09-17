Портнов добился ареста крупнейшего подрядчика "Укроборонпрома"
Проданный Сергею Тигипко Петром Порошенко завод "Кузня на Рыбальском" оказался под арестом. Он распространяется на все недвижимое имуществе и корпоративные права по решению Печерского райсуда Киева.
Во вторник, 17 сентября, об этом заявил бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который с момента возвращения в Украину стал ответственным за уголовные дела против Порошенко.
В своем паблике в Telegram злоумышленник и фигурант ряда уголовных дел, превратившийся с легкой руки телеканала "1+1" в "правозащитника", заявил о том, что решение об аресте приняли в рамках начатого по его заявлению уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов:
"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода "Кузня на Рыбальском". Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий".
Как известно, крупнейший завод, который постоянно выполняет государственные заказы по оборонке, был продан в сентябре 2018-го бизнесмену Сергею Тигипко.
Впрочем, сегодняшнее решение стоит рассматривать именно как удар по бывшему собственнику предприятия в рамках глобального искового спама Портнова в ГБР.
По словам руководителя бюро расследований Романа Трубы, который является однокашником Портнова, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.
Правда, подозрений экс-главе государства ни по одному из дел так и не вручили. Его пытаются таскать по допросам в качестве свидетеля.