Липецкая фабрика Roshen снова подала в суд

21:00 24 апреля,

Липецкая фабрика Roshen снова подала в суд

Липецкая фабрика Roshen решила обжаловать решение российской Фемиды о наложении штрафа в суде высшей инстанции.

30 июня 2015 г. Федеральная налоговая служба России оштрафовала фабрику нашего гаранта на сумму в 361,5 млн рублей.

Администрации предприятия такая идея ой как не понравилась и 22 марта был подан иск об отмене решения налоговиков. Однако суд заявление не удовлетворил и рошеновцы побежали к Арбитражному суду Липецкой области.

А вот что решит российская Фемида – покажет будущее.

Напомним, главсоциалист Илья Кива подаст в суд на Порошенко из-за "незаконной национализации" фабрики им. Карла Маркса (ныне Roshen).

Соответствующее заявление он сделал на телеканале NewsOne.

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - заявил одиозный политик.

В какой именно суд Кива подаст заявление – неизвестно. У нас есть подозрение, что таким щепетильным делом может заняться лишь Окружной админсуд Киева.

Судьи этого учреждения неоднократно принимали странные решения: восстановление Насирова на должности главы налоговой, отмена переименования УПЦ МП и осуждение национализации "ПриватБанка".