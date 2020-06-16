Порошенко прилетів бумеранг за політичні переслідування Саакашвілі

Ефект бумерангу як він є

Блогер Сергій Іванов розповідає, для чого Петро Порошенко перетворює розслідування свої вчинків на посаді президента на клоунаду, а також пояснює, чому нинішня ситуація не є політичним переслідуванням.

Днями в телеефірі ми з журналістами різних ЗМІ обговорювали підозру Порошенку і майже одностайно вирішили, що до нього повертається бумеранг, який він запустив у Саакашвілі. Як відомо, ПП повідомили про підозру в кримінальному провадженні про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Втім, на відміну від того ж Саакашвілі, який не без шоу, але ходив по допитах, звиклий до привілейованого ставлення в усьому без винятків Петро Олексійович забив на повістки, витримав паузу, дочекався постанови про примусовий привід і лише потім зволив явитися до слідчого. Думаю, якби хтось пересічний поводився таким чином, його б давно і без церемоній закрили. Це - до питання про рівність перед законом.

Ще одна паралель з кейсом Саакашвілі. Можна по-різному до нього ставитись, але це було справжнє політичне переслідування. Людину ганяли по дахах, викидали з країни, перекривали кордон, використовуючи на повну потужність державний репресивний апарат в особистих цілях. З Порошенком поводяться коректно, без хамства, принижень і показово-розгромних обшуків, його телеканал веде пряму трансляцію з Офісу Генпрокурора. Це не схоже на репресії так само, як ПП не схожий на потерпілого від них.

Далі. Адвокати Порошенка стверджують, що повідомлення підозри було здійснено без дотримання процедури, мовляв підозру нардепу має вручати особисто Генпрокурор. Питання дискусійне, адже насправді КПК не містить прямої та конкретної норми про те, як саме має відбуватися повідомлення про підозру народному депутату, і жодних слів про те, що Генпрокурор має це зробити власноруч, ви не знайдете в Кодексі. Але, в будь-якому випадку, є процедура оскарження підозри - вперед. Тому давайте відрізняти юридичну діяльність від шоу. Статус народного депутата - це насамперед обов’язки, а вже потім повноваження та прикриття від кримінальних проваджень.

Давайте якось уважніше придивлятися не лише до картинки, а й до змісту. Бо вже тошно від цього безглуздого галасу.

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