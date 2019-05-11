Порошенко "помог" расследовать убийства на Майдане

10:30 11 мая,

Порошенко "помог" расследовать убийства на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко cходил на допрос в ГПУ.

Об этом гарант написал в Facebook.

"Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - заявил глава государства.

Интересно, что ранее президент Украины не реагировал на вызов в прокуратуру. Шеф ГПУ Юрий Луценко оправдывал своего кума тем, что работники ведомства толком не разобрались с графиком допроса.

Напомним, Генеральная прокуратура решила взяться за приближенных действующего гаранта Петра Порошенко.

Тень подозрения пала на экс-главу АП Бориса Ложкина, нынешнего замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.