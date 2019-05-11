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Порошенко "помог" расследовать убийства на Майдане

11 мая, 10:30
Порошенко "помог" расследовать убийства на Майдане - фото 1
Порошенко "помог" расследовать убийства на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко cходил на допрос в ГПУ.

Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ

Об этом гарант написал в Facebook.

"Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - заявил глава государства.

Порошенко 'помог' расследовать убийства на Майдане - фото 180798

Интересно, что ранее президент Украины не реагировал на вызов в прокуратуру. Шеф ГПУ Юрий Луценко оправдывал своего кума тем, что работники ведомства толком не разобрались с графиком допроса.

Напомним, Генеральная прокуратура решила взяться за приближенных действующего гаранта Петра Порошенко.

Тень подозрения пала на экс-главу АП Бориса Ложкина, нынешнего замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

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