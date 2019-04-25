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Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ

25 апреля, 23:00
Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ одеждой в полосочку - фото 1
Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ одеждой в полосочку

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ. Все обвинения банковская дама отрицает.

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По словам экс-чиновницы, действия прокуратуры являются обычной дискредитацией ее честного и хрустально-чистого имени.

"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали. Как вы помните, началось это за три дня до первого тура выборов", - отметила Гонтарева.

На вопрос о связях с Курченко и окружением Януковича она заявила следующее.

"Я еще раз повторяю, что я никогда не видела ни Януковича, ни Арбузова, ни Курченко и никаких других "героев" преступной власти. ICU как брокер предоставляла услуги по ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа, - ред.) различным клиентам, так как ICU - крупнейший торговец госбумагами в стране. ICU никогда не выводила никаких денег”, - оправдалась экс-чиновница.

Напомним, Генеральная прокуратура решила взяться за приближенных действующего гаранта Петра Порошенко.

Тень подозрения пала на экс-главу АП Бориса Ложкина, нынешнего замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Все трое связанны со схемами беглого соратника Януковича Сергея Курченко: Гонтареву подозревают в пособничестве преступникам, Филатова и Ложкина – в легализации незаконных доходов.

Всю компашку пригласили в гости на 23 и 25 апреля. Помимо упомянутой троицы, в гости к следакам ждут экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

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НБУ Валерия Гонтарева Сергей Курченко ГПУ Новости Украина
Радио Свобода
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