Разгром в музее Гончара: Порошенко пожалуется в ВРУ

Разгром в музее Гончара: Партия Порошенко пожалуется в ВРУ

Глава парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов потребовал реакции от Верховной Рады на разгром в музее Ивана Гончара, ранее устроенный сотрудниками ГБР.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нас очень удивило, что нет никаких реакций от Верховной Рады, поэтому мы обращаемся к спикеру Верховной Рады, господину Разумкову и требуем его жесткой реакции на преступные действия, которые вчера произошли в Музее Гончара", - заявил политик.

Также политик добавил, что фракция "ЕС" требует немедленно провести заседания парламентских комитетов по вопросам свободы слова, гуманитарной и информационной политике и правоохранительной деятельности, чтобы надлежащим образом отреагировать на избиение журналиста и взлом дверей в музее Гончара.

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.