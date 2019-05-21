Порошенко подал последнюю президентскую е-декларацию

Порошенко подал е-декларацию за последние президентские месяцы

Пятый президент Украины внес в систему электронных деклараций документацию о своих доходах за последние месяцы пребывания на должности гаранта. В целом, за полгода финансовое состояние Петра Порошенко всерьез не изменилось.

Петр Порошенко указал, что в период с 1 января по 20 мая, как, впрочем, и ранее, ему принадлежали несколько квартир в Киеве, а также дом в Козине и множество земельных участков.

Получил за пять с лишним месяцев экс-президент больше 123 миллионов гривен.

Среди недвижимого имущества лидер "БПП" указал имение в Козине, где он, собственно и обитает, а также прилегающие к нему участки общей площадью в 41 907 квадратов.

Кроме того, экс-президент владеет земельными участками и в Киеве - на тысячу, 6 тысчя 315 и пять тысяч 169 квадратных метров.

На Порошенко-старшего также записаны три квартиры в столице - на 134, 82 и 68 "квадратов" и целая база отдыха "Лебедь" в Одесской области.

Владеет бывший гарант коллекцией из 65 картин украинских и русских мастеров 19-20 века, 15-ю произведениями старых мастеров, а также четырьмя полотнами современных художников импрессионистов и сюреалистов. Коллекционирует Порошенко и скульптуры 19-20 веков. У него их целых шесть.

Предпочитает экс-первый и недешевые часы, хотя будучи президентом расхаживал в основном с Apple Watch. В декларации он внес четыре пары Hublot, Breguet Patek Phillip.

Задекларировал Порошенко две машины: Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска, и Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года, который принадлежит его жене Марине.

Впрочем, главной ценностью владений Порошенко, само собой, являются его акции.

Вплоть до 20 мая глава государства получил 128 тысяч 545 гривен зарплаты, 9,47 миллиона гривен доходов в виде % за депозиты.