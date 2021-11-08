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Порошенко намагається вислизнути зі списку олігархів

Вчера, 20:32
Порошенко думає, що знайшов вихід - фото 1
Порошенко думає, що знайшов вихід / Діалог

Через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко вертиться, немов вуж на пательні. Він продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіахолдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів як прикриття для свого шефа-олігарха.

"У минулу п'ятницю ми створили новий медіа-холдинг "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий". Придбання було здійснено за ринковою ціною", - говориться в заяві нових типу "власників".

Суми придбання телеканали не повідомляють, однак відзначається, що "угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни".

Порошенко намагається вислизнути зі списку олігархів - фото 209641

У заяві зазначають, що угода забороняє Порошенку впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль над "Вільними медіа".

Також повідомляється, що нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

Крім того, телеканали повідомили, що додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа, тому трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.

Втім, фіктивний продаж не допоможе Порошенко перестати бути олігархом, адже його тотальний вплив на ці "ЗМІ" збережеться. Власне, це єдина мета їх існування.

УсіПорошенка канали дуже збиткові, тому без його грошей не проіснують і 1 місяця. А отже вплив через фінансування збережеться.

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Олигархи Петр Порошенко Телевидение Новини Украина
Українська правда
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