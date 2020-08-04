Пора наживаться: Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

В Кабмине решили разрешить продажу масок за границу

После тотальной распродажи государственного резерва в начале карантина и запрета на вывоз из страны средств индивидуальной безопасности дыхания в правительстве приняли решение о снятии ограничений.

В понедельник, 3 августа, в правительстве решили прекратить ограничения экспорта масок и респираторов из Украины.

Примечательно, что сделали это министры в самый разгар распространения коронавируса. Правда, в момент относительного насыщения рынка средствами индивидуальной безопасности и при стремящемся к нулевому проценту использования их по прямому назначению.

Как написал на своей странице в Facebook министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, со вчерашнего дня был снят последний запрет на вывоз продукции, введенный из-за пандемии коронавируса.

- Минэкономики и минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение, - подчренул чиновник. - Срок действия запрета истек еще 1 августа, и он не был продлен. С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими.

Почему Качка хотел продавать маски за границу во время карантина, остается лишь догадываться. Но именно при первых действиях правительства и фиксации нулевого пациента, зараженного COVID-19 ценники на маски и респираторы взлетели в сотни раз. При это уже при введенных запретах чинуши умудрились списать из госрезерва миллионы средств индивидуальной защиты и продать их за границу по завышенной стоимости.

И хотя со временем украинцы вообще забили на необходимость носить маски и придерживаться других требований санитарно-эпидемиологических норм, стоимость масок по-прежнему остается чрезвычаной высокой по сравнению с их себестоимостью. Более того, в большинстве аптек и магазинов торгуют откровенным самопалом, который не соответствует требованиям стандартов.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.