"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл "слуг народа" из-за блокады города

"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл слуг народа из-за карантина

Мэр Тернополя Сергей Надал выступил против карантинных ограничений, наложенных центральной властью на регион.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видео политика в Facebook.

"Меня возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону". Вдумайтесь, тернополяне возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха или едут к своим престарелым родителям – что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам", - заявил Сергей Надал.

Как отметил политик, подобные решения властей вызовут протестные настроения у тернополян.

"Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне", - добавил политик.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

В частности, мэрии Луцка и Тернополя заявили о несогласии с делением Минздрава. В ответ правительство решило прекратить железнодорожное сообщение с бунтующими регионами.