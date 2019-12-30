Пополнение обменных фондов: в Крыму ФСБшники задержали двоих украинцев

ФСБшники похитили двоих украинцев

В воскресенье, 30 декабря, кремлевские оккупанты уже на следующий день после обмена заложников на террористов и убийц, принялись пополнять свой обменный фонд. Аналогичные действия агрессора можно было наблюдать и после первого обмена при президенте Зеленском.

Сегодня вечером оккупационные подразделения ФСБ заявили о задержании двоих украинцев, которые якобы пытались покинуть захваченный русскими полуостров вне пунктов пропуска.

Путинские каратели утверждают, что двое мужчин шли на материковую территорию в темное время суток. Имен задержанных никто не называет, но говорят, что это "украинцы с криминальным прошлым", которые перебивались случайными заработками в Крыму.

Само собой, отпускать "нарушителей" у Путина не собираются. Тем более, что после вчерашнего обмена совсем не причастных к войне на Донбассе на плененных воинов и схваченных просто на улицах оккупированных городов, Кремлю будет очень легко усилить давление на Зеленского. Дело в том, что Украине фактически нечего предложить Москве - все требования террористов отпустить и виновного в гибели MH17 Цемаха, и бывших "беркутовцев", которые нужны русским исключительно в политических целях, уже выполнены.

Также отметим, что украинская сторона нарушила многие процедуры, поспешно освободив многих преступников, в их числе - бойцы "Беркута", убивавшие своих сограждан на Майдане.

Более того, сам обмен поставил Украину в сложное положение. Дело в том, что, по закону, Украина не может кому-либо выдавать своих граждан, а многие переданные террористам были гражданами нашей страны (пусть и упырями). При этом ни "ДНР", ни "ЛНР" не имеют никакого официального статуса - это преступники, находящиеся вне закона. Тем более Украина не имеет права передавать свох граждан России. Однако именно это и произошло.

Таким образом, украинские власти спасли из лап террористов многих своих граждан, но потеряли лицо.

При этом существуют опасения, что сейчас ФСБшники начнут еще ожесточенней паковать людей на оккупированных территориях и в России, чтобы повышать ставки для следующих обменов. Но вместо освобождения преступников Путин может начать требовать принятия каких-то политических решений.