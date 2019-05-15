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Помпео улетел из России с пустыми руками

15 мая, 09:20
Помпео ни о чем не договорился - фото 1
Помпео ни о чем не договорился

Переговоры государственного секретаря Штатов Майка Помпео с главарем страны-террориста ВВХ и главным наркобароном Сергеем Лавровым закончились безрезультатно.

На что рассчитывали стороны, когда перед встречей заявляли о наметившихся прорывах в отношениях между странами, не особо понятно, ведь позиции Москвы и Вашингтона диаметрально противоположные, а Путин и вовсе живет в своей реальности.

Конгрессмены приступили к убийству "Северного потока-2"

Так или иначе, никаких продвижений в ходе встречи на высоком уровне в Сочи не произошло.

По данным The Washington Post, все итоги переговоров свелись к тому, что США и Россия остались при своих мнениях. Тем не менее, источники влиятельного американского издания утверждают, что сама поездка главы госдепа говорит о намерениях Вашингтона перезагрузить отношения стран. По крайней мере, именно с таким озвученным Трампом заданием Помпео отправлялся в Сочи.

"Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что приехал во вторник на этот черноморский курорт с указом от президента Трампа наладить отношения США с Россией. Но ближе к ночи в резиденции президента России Владимира Путина стало понятно, что Помпео может надеяться не более чем на то, чтобы уехать из Сочи с одной лишь договоренностью - что все останутся при своих мнениях", - отметили журналисты.

Как известно, Штаты усилиями Конгресса пытаются прижать русских и заставить их отказаться от гонки вооружений и ведения маленьких победоносных войн. В Кремле же плюют на все нормы законов, убивают мирных жителей в различных странах третьего мира, а также захватывают влияние в Европе путем строительства "Северного потока-2" и финансирования популистских партий.

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США Россия Майк Помпео Санкции Владимир Путин Новости Украина
The Washington Post
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