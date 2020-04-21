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Поможет отловить коррупционеров: Зеленский отправит на подмогу Ермаку экс-главу минфина

22:20
Уманскому хотят доверить отлов коррупционеров - фото 1
Уманскому хотят доверить отлов коррупционеров

Президент Украины, судя по всему, планирует масштабные перетрубации и рокировки в своей команде. Помимо увольнения ответственных за обронку чинуш из ОПУ, Зеленский намерен пристроить на должность бывшего руководителя министерства финансов Игоря Уманского.

Как утверждает источник издания "Лига.нет" в Офисе президента, не достигший особых успехов на должности министра чиновник станет специальным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

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Отвечать Уманский, по задумкам лидеров Зе команды, должен за выявление коррупции в ключевых, наполняющих госбюджет ведомствах.

Весьма стебным выглядит помощь некомпетентного экс-министра человеку, который, судя по всему, сам возглавил коррупционную составляющую при президенте. Ведь Ермак, как следует из выложенных Гео Леросом видеозаписей, вместе со своим братом торговал ключевыми должностями.

Правда, доказать эти факты правоохранители не смогут, поскольку вместо преследования приближенного к президенту, они ополчились на самого нардепа.

"Глава ОП предлагает системный подход к решению подобных задач. Поэтому под Уманского будет создана специальная аналитическая группа, чтобы внятно и профессионально оценить объемы коррупционных потоков. И выйти в итоге на создание межведомственной комиссии и на проект реформы, которая обеспечит реальные результаты, включая все юридические нюансы”, – заявил собеседник издания.

Указ о назначении бывшего министра финансов Зеленский должен подписать 22 апреля.

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Коррупция Игорь Уманский Андрей Ермак Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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