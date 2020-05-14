Получивший от родителей 22 миллиона "Слуга народа" нелепо отмазывается

Александр Трухин не понимает, что странного в многомиллионных подарках

Отвечая на многочисленные запросы, почему, став нардепом, Александр Трухин сразу же получил якобы от мамы с папой по 11 миллионов гривен, "слуга народа" совершено по-дебильному уходит в философию и размышления о важности родителей в жизни всех и каждого.

Как утверждают активисты движения ЧЕСТНО, в декларации власть имущего указано, что родители подарили ему 22 миллиона гривен аккурат перед поездкой в Киев.

Поэтому Трухин апеллирует тем, что баблишка насыпали еще до госслужбы.

- Если мы будем общаться на тему подарков, то, я считаю, что родители каждому из нас подарили что-то немного более ценное, чем деньги, - жизнь. Жизнь же дороже денег, правильно? Вот вам родители жизни подарили, оно дороже 22 млн, правильно? - заявил нардеп журналистам. - Да и что может смущать в дарении родителями денег? Это внутрисемейные вопросы.

Примечательно, что родители нардепа получили регистрацию частных предпринимателей в Днепре только 30 апреля этого года. До этого они занимались мелким бизнесом в Каменском более чем 10 лет назад. Наталья Трухина до 2008 занималась работой кафе и розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Отец же нардепа был предпринимателем до 2011-го года и также торговал в неспециализированных магазинах.

Также родители "слуги народа" значатся соучредителями ЗАО "Полтаварыбхоз", учредителями фермерского хозяйства "Экодобробут".

Сам же Трухин-младший задекларировал 100 земельных участков в Полтавской области, две квартиры в Днепре и Volkswagen Touareg, - все это 35-летнему бизнесмену "назарабатывал" его отец.