Владимир Зеленский Игорь Коломойский Карантин в Украине война на Донбассе

Получивший от родителей 22 миллиона "Слуга народа" нелепо отмазывается

09:20
Александр Трухин не понимает, что странного в многомиллионных подарках - фото 1
Александр Трухин не понимает, что странного в многомиллионных подарках

Отвечая на многочисленные запросы, почему, став нардепом, Александр Трухин сразу же получил якобы от мамы с папой по 11 миллионов гривен, "слуга народа" совершено по-дебильному уходит в философию и размышления о важности родителей в жизни всех и каждого.

Как утверждают активисты движения ЧЕСТНО, в декларации власть имущего указано, что родители подарили ему 22 миллиона гривен аккурат перед поездкой в Киев.

Дали родители: нардеп от "Слуги народа" задекларировал 22 миллиона гривен "подарка"

Поэтому Трухин апеллирует тем, что баблишка насыпали еще до госслужбы.

- Если мы будем общаться на тему подарков, то, я считаю, что родители каждому из нас подарили что-то немного более ценное, чем деньги, - жизнь. Жизнь же дороже денег, правильно? Вот вам родители жизни подарили, оно дороже 22 млн, правильно? - заявил нардеп журналистам. - Да и что может смущать в дарении родителями денег? Это внутрисемейные вопросы.

Примечательно, что родители нардепа получили регистрацию частных предпринимателей в Днепре только 30 апреля этого года. До этого они занимались мелким бизнесом в Каменском более чем 10 лет назад. Наталья Трухина до 2008 занималась работой кафе и розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Отец же нардепа был предпринимателем до 2011-го года и также торговал в неспециализированных магазинах.

Также родители "слуги народа" значатся соучредителями ЗАО "Полтаварыбхоз", учредителями фермерского хозяйства "Экодобробут".

Сам же Трухин-младший задекларировал 100 земельных участков в Полтавской области, две квартиры в Днепре и Volkswagen Touareg, - все это 35-летнему бизнесмену "назарабатывал" его отец.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа нардеп подарок Е-декларирование Новости Александр Трухин Коррупция
Чесно
powered by lun.ua
Другое на тему
В Аграрный фонд вернули представителя старой команды, которая его и разграбила - фото 1
Аграрный фонд отдали соратнику разграбившего и сбежавшего Андрея Радченко
13:20
В Украине начинаются проблемы с питьевой водой - фото 1
В СНБО прогнозируют дефицит воды и хотят качать ее из артезианских скважин
10:00
На Банковой заговорили о втором сроке Зеленского - фото 1
За пять лет ничего не изменится: в Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35