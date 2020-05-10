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Дали родители: нардеп от "Слуги народа" задекларировал 22 миллиона гривен "подарка"

14:00
Александр Трухин обогатился "за счет родителей" - фото 1
Александр Трухин обогатился "за счет родителей"

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин подал изменения в свою электронную е-декларацию, в которых ни с того ни с сего указал огромнейший подарок от матери и отца.

Согласно документу, 27 августа 2019-го в прошлом бедный народный избранник получил одновременно и от мамы, и от папы по 11 миллионов гривен.

Тимошенко стала долларовым миллионером, но непонятно как

Почему родители парламентария "подарили" своему отпрыску сумму, которая превышает 75% их общего годового дохода, "слуга народа", конечно же, не пояснил.

Дали родители: нардеп от 'Слуги народа' задекларировал 22 миллиона гривен 'подарка' - фото 199851

Впрочем, вполне может быть, что в НАПК заинтересуются происхождением столь немалых средств, которые нардеп получил, став бюджетным воротилой. Ведь в том числе и при участии Трухина Зе команда перепилила распределение бюджета в интересах Игоря Коломойского, Арсена Авакова и десятков других чинуш и предпринимателей. Так что, вполне может быть, что речь идет о взяточничестве в особо крупных размерах.

Кроме того, "слуга народа" задекларировал 100 земельных участков в Полтавской области, две квартиры в Днепре и Volkswagen Touareg, - все это 35-летнему бизнесмену "назарабатывал" его отец.

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Партия Слуга народа нардеп Верховна Рада Е-декларирование НАПК Новости Украина Александр Трухин
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