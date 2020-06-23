Половина украинцев не доверяет Зеленскому - соцопрос

Половина украинцев не доверяет Зеленскому - соцопрос

Около 50% украинцев не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявила глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева.

"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация началась изменяться в январе и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", - рассказала социолог.

Как уточнила Балакирева, на данный момент президенту страны полностью доверяют 13% украинцев, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.

"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", - констатировала социолог.

Напомним, что…

В мае 2020 г. соцгруппа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев для определения наиболее популярного политика страны. В случае проведения двух туров президентских выборов, победил бы все равно Владимир Зеленский. Подробности смотрите по ссылке.