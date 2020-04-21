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"Полная катастрофа": В Подольск ввели Нацгвардию, "есть летальные случаи"

14:30
"Полная катастрофа": В Подольск ввели Нацгвардию, "есть летальные случаи" - фото 1
"Полная катастрофа": В Подольск ввели Нацгвардию, "есть летальные случаи"

В г. Подольск Одесской области из-за вспышки коронавируса ввели части Нацгвардии.

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Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Сейчас нахожусь в Подольске. Это центр моего округа. Здесь произошла вспышка коронавируса. Около 40 человек заболело. Чтобы вы понимали цифры, то в миллионной Одессе чуть больше заболевших. А это город на 40 тысяч человек. Уже есть летальные случаи. В Подольск ввели Нацгвардию. Сейчас проводят дезинфекцию города", - рассказал политик.

'Полная катастрофа': В Подольск ввели Нацгвардию, 'есть летальные случаи' - фото 198940

Эту же информацию ранее сообщила глава фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"В Подольске полная катастрофа. Завтра (21 апреля - прим. ред.) город закроют. Вступает Нацгвардия. Будут контрольно пропускные пункты. Врачей старше 60 отправляют на 14 дневный карантин. Пять медсестёр и двое врачей уже заболели", - отметила волонтер в Facebook.

'Полная катастрофа': В Подольск ввели Нацгвардию, 'есть летальные случаи' - фото 198942

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.

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Алексей Гончаренко Одесская область Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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