"Полная катастрофа": В Подольск ввели Нацгвардию, "есть летальные случаи"

"Полная катастрофа": В Подольск ввели Нацгвардию, "есть летальные случаи"

В г. Подольск Одесской области из-за вспышки коронавируса ввели части Нацгвардии.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Сейчас нахожусь в Подольске. Это центр моего округа. Здесь произошла вспышка коронавируса. Около 40 человек заболело. Чтобы вы понимали цифры, то в миллионной Одессе чуть больше заболевших. А это город на 40 тысяч человек. Уже есть летальные случаи. В Подольск ввели Нацгвардию. Сейчас проводят дезинфекцию города", - рассказал политик.

Эту же информацию ранее сообщила глава фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"В Подольске полная катастрофа. Завтра (21 апреля - прим. ред.) город закроют. Вступает Нацгвардия. Будут контрольно пропускные пункты. Врачей старше 60 отправляют на 14 дневный карантин. Пять медсестёр и двое врачей уже заболели", - отметила волонтер в Facebook.

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.