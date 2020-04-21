Почаев закрывают на въезд и выезд: Причина хороша известна
Почаев закрывают на въезд и выезд: Причина хороша известна
Город Почаев Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за выспышки коронавируса.
Об этом заявил замглавы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.
"Только что (20 апреля – прим. ред.) состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ПТЕБ и ЧС. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в г. Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд / выезд из карантинной зоны города", - написал чиновник в Facebook.
Напомним, 17 апреля в Тернопольской области у нескольких священников диагностировали коронавирус. Все они имеют отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП.
19 апреля, несмотря на карантин, в упомянутом монастыре состоялись массовые пасхальные богослужения.
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