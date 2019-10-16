Политзаключённый Александр Шумков объявил голодовку

Александр Шумков голодает в российской колонии

Узник Кремля, которого с 2017 года удерживают в неволе по вымышленным обвинениям, решил протестовать против намерений оккупантов шантажировать Киев.

Об этом Шумков написал в письме своей тете Людмиле. Украинец отметил, что не хочет использования жизни и здоровья политзаключённых во вред интересам страны.

"Насчет переговоров. Я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас, наши жизни как рычаг давления с целью чтобы Украина пошла на необходимые уступки. В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку", - подчеркнул узник Москвы в адресованном 13 октября послании.

Шумков требует, чтобы русские перестали козырять наличием у них заложников во время переговоров в Минске.

К слову, это уже вторая голодовка незаконно брошенного за решетку террористами украинца в колонии в Торжке. В мае прошлого года он отказывался от приема пищи в поддержку уже освобожденного Олега Сенцова.

Напомним, в августе 2017-го ФСБшники похитили с территории Украины бойца ВСУ и активиста общественной организации "Союз украинской молодежи в Украине". Спустя полгода Шумкова приговорили к четырем годам колонии за "участие в "Правом секторе" и действиях, направленных против интересов России".