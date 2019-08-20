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Политузников Кремля Балуха и Карпюка вывезли из тюрем, из местонахождение неизвестно

10:00
Российские террористы вывезли Карпюка и Балуха из тюрем - фото 1
Российские террористы вывезли Карпюка и Балуха из тюрем

Адвокаты незаконно удерживаемых террористами украинцев не знают, где находятся их подзащитные. Информации об их местонахождении российские каратели не предоставляют.

Об этом на своих страницах в Facebook написали адвокаты Балуха и Карпюка Дмитрий Динзе и Алексей Барановский.

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По словам правозащитников, есть лишь непроверенная информация о том, что Владимира Балуха увезли в Москву.

"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из Владимирского централа пропал мой подзащитный Микола Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне назад с отметкой "адресат отсутствует", а это значит что их обоих забрали из „"насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - отметил Барановский, подчеркнув, что "смотрит на эту ситуацию с долей оптимизма и надежды на то, что российская сторона передаст Украине ее граждан".

Как известно, из-за прокураинской позиции Владимиру Балуху приписывали статью о незаконном хранении боеприпасов. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, однако затем террористы решили обвинить Балуха еще и в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания. Позже украинца вывезли в Ярославль, а затем - в Торжок.

Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом посадили за "участие в Чеченской войне", хотя он никогда не был в этой республике. Ему впаяли 22 года, хотя никаких доказательств "вины", разумеется, и быть не могло.

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Россия Политзаключенные терроризм война Владимир Балух Николай Карпюк Новости
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