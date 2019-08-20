Политузников Кремля Балуха и Карпюка вывезли из тюрем, из местонахождение неизвестно
Адвокаты незаконно удерживаемых террористами украинцев не знают, где находятся их подзащитные. Информации об их местонахождении российские каратели не предоставляют.
Об этом на своих страницах в Facebook написали адвокаты Балуха и Карпюка Дмитрий Динзе и Алексей Барановский.
По словам правозащитников, есть лишь непроверенная информация о том, что Владимира Балуха увезли в Москву.
"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из Владимирского централа пропал мой подзащитный Микола Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне назад с отметкой "адресат отсутствует", а это значит что их обоих забрали из „"насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - отметил Барановский, подчеркнув, что "смотрит на эту ситуацию с долей оптимизма и надежды на то, что российская сторона передаст Украине ее граждан".
Как известно, из-за прокураинской позиции Владимиру Балуху приписывали статью о незаконном хранении боеприпасов. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, однако затем террористы решили обвинить Балуха еще и в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания. Позже украинца вывезли в Ярославль, а затем - в Торжок.
Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом посадили за "участие в Чеченской войне", хотя он никогда не был в этой республике. Ему впаяли 22 года, хотя никаких доказательств "вины", разумеется, и быть не могло.