Роман Сущенко подписал согласие на отбывание срока в Украине

Роман Сущенко подписал документы, необходимые для его выдачи Украине

Политзаключённый журналист "Укринформа", которого задержали и незаконно посадили в Москве несколько лет назад, подписал документы о согласии отсидеть срок в украинской тюрьме.

Тем не менее, это не значит, что русские планируют выдать политического узника Киеву, где его должны помиловать указом президента.

Дело в том, что подобные бумаги могут годами лежать на столе у Путина или других террористов до тех пор, пока им не дадут ход.

Об этом заявил адвокат украинских заложников Марк Фейгин.

По его словам, в ходе практически каждой встречи с журналистом затрагивается тема освобождения или обмена.

"Могу сказать, что летом Роман подписал данные по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине, - отметил правозащитник. - Но преувеличивать значение этого факта никак нельзя. Планы российской стороны нам неизвестны, а переговоры о возможном обмене сейчас находятся в замороженной стадии".

Приостановку обсуждения обмена террористов на незаконно посаженных украинцев Фейгин назвал "естественным процессом", пояснив ее переделом власти после выборов.

При этом адвокат украинцев надеется, что с наступлением осени, когда у Зеленского поделят все портфели, ситуация изменится.

Как известно, Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016-го. О его похищении стало известно лишь через несколько дней.

В ФСБ рассказали, что украинец якобы является сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны, который был задержан "при проведении шпионской акции".

Все попытки вызволить незаконно удерживаемого в неволе журналиста успехом не увенчались, а российские правоохранители в судах настаивали на том, что Сущенко нужно содержать под стражей. К аргументам защиты "служители Фемиды" не прислушивались.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Защита украинца смогла добиться только лишь того, чтобы его не отправили на Крайний Север по примеру Олега Сенцова.