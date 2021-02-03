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Політичне харакірі: Разумков не підтримав санкції проти каналів Медведчука

12:51
Павич перетворюється на страуса - фото 1
Павич перетворюється на страуса / Верховна Рада

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив вести власну гру та не підтримав рішення РНБО про санкції щодо поплічника Медвдечука та номінального власника його медіаімперії Тараса Козака.

Про демарш Разумкова, який пішов проти волі президента Зеленського, першим повідомило "Дзеркало Тижня". Він був єдиним, хто утримався.

Україна ввела санкції проти поплічника Медвдечука і заблокувала його "ватні" канали

Пізніше це підтвердив сам спікер. За словами Разумкова, "санкції проти телеканалів – це погано". При цьому той факт, що ці телеканали здійснювали антиукраїнську пропаганду, Разумков не зауважив.

"Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І щодо каналів – санкції це погано. Попри те, чиї вони", – сказав Разумков у ході брифінгу в стінах Верховної Ради.

Таким чином, Дмитро Разумков став на сторону Медведчука та протиставив себе президенту України, завдяки якому, власне, й отримав свою нинішню посаду.

Нагадаємо, 2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкції також поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

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Дмитрий Разумков Санкции Володимир Зеленський СНБО Тарас Козак Виктор Медведчук Новини Украина
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