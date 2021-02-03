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Україна ввела санкції проти поплічника Медвдечука і заблокувала його "ватні" канали

08:24
Ватне ТБ Медведчука заблоковано - фото 1
Ватне ТБ Медведчука заблоковано / Ліга

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти поплічника Медведчука Тараса Козака. Йому належать такі телеканали, як Newsone, 112 та ZIK - вони були заблоковані у кабельних і супутникових мережах.

Відповідне рішення РНБО ухвалила 2 лютого 2021 року, повідомляє Офіс Президента України, якому нарешті вистачило політичної волі прикрити "лавочку" агентів Кремля.

Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій – 5 років.

Проти Козака застосовані наступні кари:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

 

Після того, як в пропагандистів Медведчука забрали ліцензію - вони мають припинити вихід в ефір.

Також рішенням РНБО введено санкції проти регіональних мовників каналу "112 Україна". Мовиться про "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ", "112-ТВ", "Нові комункації", "Новини 24 години" та "Лідер ТВ". Термін дії санкцій теж 5 років.

Канали Медведчука-Козака вже вимкнули з ефіру і кабельних мереж, з ОТТ сервісів (Oll.TV i MEGOGO) Станом на зараз лишився лише NewsOne у MEGOGO. Решта - вже темний екран або кольорові смуги.

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Виктор Медведчук пропаганда Тарас Козак 112. Украина ZIK NewsOne Володимир Зеленський Санкции СНБО Новини Украина
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