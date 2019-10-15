На киевском ЖД вокзале Руслану Писанку избили цыгане (ФОТО)

Руслану Писанку чуть не ограбили на ЖД вокзале

После "общения" с толпой наглых грабителей секс-символ лихих 90-х отправилась домой "зализывать раны". Отделалась звезда эстрады лишь синяками и порванными вещами, хотя случившееся с ней могло закончиться куда трагичнее.

Во вторник, 15 октября, актриса и певица Руслана Писанка написала о случившемся с ней на своей странице в Facebook.

По словам звезды, сегодня утром, оказавшись на железнодорожном вокзале, она топала к машине такси, когда к ней "приклеилась" группировка цыган.

"Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту", - отметила Писанка.

Упала артистка на проезжую часть, так что в этот момент по ней вполне могла проехаться машина. Кроме того, в момент падения из сумочки женщины выпало все содержимое, но ничего забрать у цыган не получилось, поскольку ценности невероятным образом сумел отбить супруг пострадавшей.

И хотя сама потерпевшая лишь призвала людей быть осторожными, ее коллега Ольга Сумская догадалась обратиться к Виталию Кличко и импотентным правоохранительным органам, которые не способны справиться с проблемой и частично даже кормятся за счет процветающего на ЖД вокзале бандитизма:

"Сколько это будет продолжаться? Уже несколько раз и мы попадали в такую ситуацию, как и Руслана Писанка! На вокзале беспорядок! Люди не могут спокойно дойти из поезда в такси и метро, потому что на них нападают семьи циган. Абсолютно откровенно и нагло! Ранее они охотились по два-три, сейчас уже выходят на дело семьями, окружающие человека и делают свое дело. Никто! из полиции за этим не следит, не защищает людей от нападений представителей ромов!".



Как известно, на центральном железнодорожном вокзале столицы годами орудуют целые банды цыган, которые внаглую грабят людей, воруют у них кошельки и ценные вещи. Полицейские на это, де-факто, никак не реагируют, а группировки ромов, как говорят, крышуют детективы НАБУ, оформившие их как секретных агентов.