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На киевском ЖД вокзале Руслану Писанку избили цыгане (ФОТО)

15:00
Руслану Писанку чуть не ограбили на ЖД вокзале - фото 1
Руслану Писанку чуть не ограбили на ЖД вокзале

После "общения" с толпой наглых грабителей секс-символ лихих 90-х отправилась домой "зализывать раны". Отделалась звезда эстрады лишь синяками и порванными вещами, хотя случившееся с ней могло закончиться куда трагичнее.

Во вторник, 15 октября, актриса и певица Руслана Писанка написала о случившемся с ней на своей странице в Facebook.

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По словам звезды, сегодня утром, оказавшись на железнодорожном вокзале, она топала к машине такси, когда к ней "приклеилась" группировка цыган.

"Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту", - отметила Писанка.

Упала артистка на проезжую часть, так что в этот момент по ней вполне могла проехаться машина. Кроме того, в момент падения из сумочки женщины выпало все содержимое, но ничего забрать у цыган не получилось, поскольку ценности невероятным образом сумел отбить супруг пострадавшей.

И хотя сама потерпевшая лишь призвала людей быть осторожными, ее коллега Ольга Сумская догадалась обратиться к Виталию Кличко и импотентным правоохранительным органам, которые не способны справиться с проблемой и частично даже кормятся за счет процветающего на ЖД вокзале бандитизма:

"Сколько это будет продолжаться? Уже несколько раз и мы попадали в такую ситуацию, как и Руслана Писанка! На вокзале беспорядок! Люди не могут спокойно дойти из поезда в такси и метро, потому что на них нападают семьи циган. Абсолютно откровенно и нагло! Ранее они охотились по два-три, сейчас уже выходят на дело семьями, окружающие человека и делают свое дело. Никто! из полиции за этим не следит, не защищает людей от нападений представителей ромов!".
На киевском ЖД вокзале Руслану Писанку избили цыгане (ФОТО) - фото 189622

Как известно, на центральном железнодорожном вокзале столицы годами орудуют целые банды цыган, которые внаглую грабят людей, воруют у них кошельки и ценные вещи. Полицейские на это, де-факто, никак не реагируют, а группировки ромов, как говорят, крышуют детективы НАБУ, оформившие их как секретных агентов.

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