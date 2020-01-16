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Полиция открыла дело из-за экс-посла США. Что происходит?

14:40
Полиция открыла дело из-за экс-посла США. Что происходит? - фото 1
Полиция открыла дело из-за экс-посла США. Что происходит?

Наицональная полиция Украины открыла дело из-за слежки за экс-послом США Мари Йованович.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Как известно, Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело из-за экс-посла США. Что происходит? - фото 194425

После анализа упомянутых материалов, Национальная полиция Украины открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 163 ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и ч. 1 ст. 182 ("Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

Для справки

Мари Йованович – американский дипломат. В 2016 -2019 гг. занимала пост посла США в Украине. В мае 2019 г. она покинула свой пост по требованию президента Дональда Трампа, обвинившего дипломата в нелояльности.

Напомним, США назначили нового посла в Украину. Кто это?

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Мари Йованович США МВД полиция Новости Украина
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