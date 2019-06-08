Полицейский сбил двух пешеходов: что произошло

Полицейский сбил двух пешеходов: что произошло

В пятницу, 7 июня, в Херсоне полицейский сбил двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, пострадавшие переходили дорогу в темное время суток. В этот момент на них наехал страж порядка. Пешеходов доставили в больницу. Их жизни ничто не угрожает.

Виновника ЧП временно отстранили от работы. Полиция начала служебно расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ ( Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Отметим, что в этот же день от колес полиции пострадал еще один гражданский – 10-летний мальчик. Об инциденте сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. Ребенка госпитализировали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст 286 УКУ".

Напомним, после убийства 5-летнего мальчика, по всей стране прокатились протесты против МВД и его главы Арсена Авакова. И министр наконец-то сказал свое слово, поставив все точки над "і".